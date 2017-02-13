Украина подала в ВТО иск против России из-за ограничений транзита

Украина подала иск против России во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за ограничений транзита украинских товаров через территорию России в Казахстан и Кыргызстан и попросила о создании группы экспертов в рамках дела.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития Украины, "с момента применения Украиной положений зоны свободной торговли с ЕС с 1 января 2016 г., РФ ввела ограничения транзитного движения по автомобильным и железнодорожными путями с территории Украины через территорию Российской Федерации в Республику Казахстан, а с 1 июля 2016 и в Кыргызскую республики".

Около 79% экспортных поставок из Украины в Казахстан и 95% в Кыргызстан пострадали от ограничений и частичного запрета со стороны России.

Минэкономразвития в прошлом году начало процесс урегулирования спора в рамках ВТО относительно ограничений. РФ не была готова к урегулированию спора и не приняла меры по ограничений в сфере транзита, украинская сторона продолжила рассмотрение дела в соответствии с установленной процедурой, и для начала следующего этапа рассмотрения спора в ВТО было направлено требование о создании группы экспертов.

С момента применения ограничений, экспорт товаров из Украины в страны Центральной / Восточной Азии в 2016 году снизился на 38,3% по сравнению с 2015 годом. В целом потери экспорта товаров в Казахстан и Кыргызстана оцениваются в объеме более 0,4 млрд долл.

Иск об ограничении транзита стал уже вторым иском Украины в ВТО против РФ за последнее время. Сейчас ведется сбор материалов для подготовки следующего иска, который будет охватывать многочисленные запреты и ограничения на импорт украинских товаров в РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в начале 2017 года подаст третий по счету иск во Всемирную торговую организацию против России по фактам ограничений импорта украинской продовольственной и промышленной продукции.

фото: justus.com.ua