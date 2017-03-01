В Минэкономразвития рассказали о росте ВВП Украины в январе до 5,1%

В январе 2017 года рост ВВП Украины составил 5,1%, в то время как в январе прошлого года ВВП снизился на 1,6%.

Об этом сообщается в аналитическом материале, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли, пишет УНИАН.

"В целом в январе 2017 рост ВВП оценивается Минэкономразвития ориентировочно на уровне 5,1%", — говорится в материале.

По мнению аналитиков министерства, позитивная тенденция обусловлена двумя факторами — низкой базой сравнения прошлого года, а также ростом цен на мировых товарных рынках на фоне роста инвестиционного спроса.

"Около 60% прироста сводного индекса производства было сформировано за счет роста отраслей, направленных на удовлетворение инвестиционных потребностей (строительства, машиностроения, металлургического производства и производства стройматериалов)", — отметили в Минэкономразвития.

При этом в министерстве ожидают снижения в первом квартале 2017 года темпов инфляции и сохранения тенденции роста экономики, пусть и не столь значительными темпами.

"По итогам I квартала 2017 года ожидается более умеренная динамика роста по сравнению с январем, что будет обусловлено, во-первых, более высокой базой сравнения прошлого года в феврале-марте, чем в январе, а во-вторых - ощутимым влиянием в краткосрочном периоде блокады железнодорожного сообщения. Но, по нашим оценкам, рост будет сохранен", — говорится в аналитическом материале.

Отметим, что рост ВВП страны в 2016 году составил 2,2% по сравнению с 2015 годом.

По данным Госстата, ВВП Украины в четвертом квартале 2016 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 4,7%, по сравнению с предыдущим кварталом — на 1,9%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине увеличился профицит госбюджета и вырос объем иностранных инвестиций.