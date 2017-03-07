Прикрутили Донбассу краник. Как блокада ударила по предприятию из сферы интересов Медведева

Заявления украинских чиновников о том, что отечественная экономика не вынесет товарной блокады Донбасса, лишены оснований, поскольку Украина тратит на поддержку региона больше средств, нежели зарабатывает там.

Об этом сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал на чате в "Главреде".

"По информации СБУ, предприятия, которые расположены на временно оккупированных территориях и осуществляют там свою финансово-хозяйственную деятельность, перечислили в украинский бюджет налогов на 31 млрд гривен. Этот тезис используется правительством в качестве аргумента в вопросе целесообразности экономических связей с оккупированными территориями", — говорит эксперт.

"Вместе с тем, почему-то не афишируется информация о том, что только за потребленную электроэнергию оккупированные территории задолжали 24 млрд гривен. Вопиющим является факт, когда долг только Луганска за воду составляет 270 млн гривен, в то время как на счета Попаснянского водоканала — предприятия, осуществляющего водоснабжение на оккупированные территории, зачислены только 20 млн гривен", — напомнил бывший житель Луганска.

По его словам, показательным является тот факт, что Алчевский меткомбинат, который называют одним из крупнейших налогоплательщиков, расположенный на оккупированных территориях, задолжал украинской стороне только за электроэнергию суммы в размере 700 млн­ гривен.

"Стоит напомнить, — говорит Снегирев, — что Алчевский меткомбинат принадлежит российскому владельцу — "Внешэкономбанку", председателем наблюдательного совета которого является (председатель российского правительства) Дмитрий Медведев. За неуплату потребленной этим предприятием электроэнергии заблокированы счета украинского предприятия, поставляющего ему электроэнергию, само предприятие перешло на трехдневную рабочую неделю, но участь украинских рабочих этого предприятия почему-то не вызывает беспокойства у сторонников идеи сохранения торговых отношений с оккупированными территориями".

"И напоследок стоит спросить у чиновников — в чем целесообразность получения в качестве налогов 31 млрд гривен с оккупированных территорий, если на их финансирование выделена вдвое большая сумма?", — подытожил сопредседатель ОИ "Права справа".

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему Донбасс может остаться "выжженной землей".

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