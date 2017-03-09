Украина вошла в ТОП-3 крупнейших экспортеров агропродукции в Европу

Украина вошла в ТОП-3 стран крупнейших экспортеров аграрной продукции на рынок Европейского союза.

Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская, пишет УНИАН.

"Мы видим положительную тенденцию в торговле с ЕС. Это подтверждается нашей статистикой. При общем падении украинского экспорта темпы экспорта в ЕС растут. И этот уровень роста составил уже 3%", — подчеркнула она.

По ее словам, серьезных оборотов набирает и экспорт продукции легкой промышленности.

Около 80% экспортных товаров этого сегмента производства продаются на рынках ЕС.

Ранее в Минагрополитики заявляли, что в 2017 году еще 5 новых украинских предприятий, которые занимаются производством пищевой продукции, получили право экспорта в Евросоюз.

Ранее аналитики Da Vinci AG Analytic GroupУкраина смогла нарастить экспорт товаров в Евросоюз, но теряет рынки СНГ.