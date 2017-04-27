СБУ накрыла схему финансирования ДНР, к которой причастен чиновник времен Януковича

Руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук заявил, что спецслужба разоблачила и ликвидировала схему финансирования самопровозглашенной ДНР, к которой причастен экс-чиновник времен президентства Виктора Януковича — Виктор Шейбут и его дочь Екатерина.

Об этом он рассказал на брифинге, пишет УНИАН.

По его словам, злоумышленник занимал одну из руководящих должностей в налоговой службе и был достаточно близок к бывшему премьеру Николаю Азарову, а дочка — секретарь фейкового общественного движения "Донецкая республика".

"Была разоблачена и ликвидирована еще одна схема финансирования террористической организации — так называемой ДНР… Екатерина Шейбут благодаря боевикам незаконно завладела предприятием — Донецким ликероводочным комбинатом", — отметил Ткачук.

Там было налажено производство продукции, а все доходы от реализации алкоголя получали террористы. Также часть средств направлялась в так называемый "Фонд Захарченко (главарь псевдореспублики Александр Захарченко — Ред.)", то есть фактически в карман лидера боевиков.

Кроме того, "существенные объемы средств перевозились на контролируемую Украиной территорию, и поэтому там были проведены обыски в домах и в банковских ячейках, принадлежащих семье Шейбутов.

Найдены наличные, полученные от незаконной деятельности на захваченной части Донбасса. Деньги перевозились на подконтрольную Украине территорию для легализации, за них приобреталась недвижимость, украшение, золото и другие ценности. Выявлены наличные примерно на 1 млн долларов, также 130 тыс. евро и до одного килограмма золотых слитков.

Следственные действия осуществлялись в рамках производства, начатого по признакам ст. 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или госграницы Украины).

Ранее сообщалось, что в Киеве силовики разоблачили владельца частной автотранспортной компании на финансировании террористической ЛНР. Узнать больше об инциденте можно здесь.