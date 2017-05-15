Евро "подскочил". Нацбанк назвал курс гривны на завтра

В понедельник, 15 мая, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, европейская валюта подорожала на 25 копеек.

Официальный курс гривны на 16 мая:

100 долларов — 2647,1947 грн (15 мая — 2647,4312);

100 евро — 2904,5020 грн (2879,3462);

10 рублей — 4,6832 грн (4,6313).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.