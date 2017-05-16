НБУ повысил курс гривны: доллар "потерял" четыре копейки

Во вторник, 16 мая, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.

Официальный курс гривны на 17 мая:

100 долларов — 2643,3401 грн (16 мая — 2647,1947);

100 евро — 2923,2698 грн (2904,5020);

10 рублей — 4,6984 грн (4,6832).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.