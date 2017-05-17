Промышленный Комитет поддержал продление действия экспортной пошлины на металлолом

Действие экспортной пошлины на металлолом в размере 30 евро/т может быть продлено еще на 2 года. Сегодня на заседании комитета Верховной Рады по промышленной политике и предпринимательству было принято решение рекомендовать парламенту принять соответствующий законопроект №6382 за основу и в целом по технико-юридическим доработкой.

"Это даст украинским металлургам сырье, украинцам — работу и зарплату, а армии — необходимую технику и оружие. Сделаем прививки стабильности для ослабленной украинской промышленности и экономики! Стратегически мы предлагаем реализовать Антикризисный план развития экономики", — прокомментировал решение председатель Комитета, заместитель лидера РПЛ по экономической политике Виктор Галасюк, отметив, что, например, Казахстан сегодня в очередной раз объявил о введении полного запрета на экспорт металлолома на 6 месяцев.

Как отметил президент АП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, экспорт металлолома ограничивают 32 страны мира. По подсчетам организации, в Украине переработанная и реализованная тонна металлолома, по сравнению с тонной экспортируемого металлолома, дает в 7-8 раз выше поступления в бюджет.

Напомним, 12.07.2016 года, по инициативе РПЛ, был принят Закон Украины №1455-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке", которым с 15 сентября 2016 в год были повышены ставки экспортной пошлины на металлолом с 10 до 30 евро за тонну. Продление же действия закона — необходимый в национальных интересах Украины шаг, который поддерживается как профильными объединениями производителей и отраслевыми ассоциациями металлургов, так и предприятиями военно-промышленного комплекса страны.