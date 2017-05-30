Дело на 1 трлн рублей. Зачем "Газпром" увеличил поставки газа на оккупированный Донбасс

30 мая 2017, 12:15

В 2016 году "Газпром" поставил оккупированным территориям 2,4 млрд кубометров топлива.

Российский "Газпром" увеличил объемы газа, поставляемые компанией на оккупированные территории востока Украины. Согласно новому отчету компании, за период с января по март 2017 "Газпром" поставил на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей более 1,1 миллиарда кубометров газа. За аналогичный период прошлого года — 995 млн кубометров топлива. В 2016 году "Газпром" поставил на Донбасс около 2,4 млрд кубометров топлива. Суммарная выручка за поставленный газ — 1 трлн 183 млрд рублей.

Стоит отметить, что при этом себестоимость выросла сразу на 12 процентов — до 654 млрд рублей, и это спровоцировало снижение валовой прибыли на 70 млрд рублей — до 530 млрд.

Поставки российского природного газа на оккупированные территории осуществляются через газоизмерительные станции "Платово" и "Прохоровка", расположенные у российской границы. Обе станции находятся под контролем боевиков.

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что поставки российского газа на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей осуществляются в соответствии с действующим между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" контрактом купли-продажи газа.

Напомним, 19 февраля 2015 российский премьер Дмитрий Медведев поручил минэнерго РФ и "Газпрому" подготовить предложения по поставкам газа на оккупированные территории Донбасса в качестве гуманитарной помощи.

"Хотел бы, чтобы министерство энергетики и "Газпром" подготовили предложения о предоставлении гуманитарной помощи в виде поставок газа для нужд этих регионов, если, конечно, не будут сделаны неотложные действия по их газоснабжению по привычной схеме", — указал российский премьер.

Сейчас через ГИС "Прохоровка" и "Платово" "Газпром" поставляет на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей 12 млн кубометров газа в сутки.

Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что поставки российского газа на оккупированный восток Украины через газоизмерительные станции ​​"Платово" и "Прохоровка" не противоречат контракту "Газпрома" и "Нафтогаза". По словам Новака, "Газпром" действует на основании заявок, в том числе, которые поступают с украинской стороны от диспетчерских управлений "Донбасстрансгазом".

"Те объемы газа, которые поставляет "Газпром" по заявке "Донбасстрансгаз" — структурного подразделения "Укртрансгаза", они поставляют в рамках действующего контракта от 2009 года", — добавил он.

Вполне очевидно, что "Газпром" будет требовать оплаты за потребляемый оккупированными территориями газ не от "правительств" ЛДНР, а как раз от Украины. В свое время "Газпром" потребовал от "Нафтогаза" заплатить 670 млн долл. за газ, якобы поставленный российской компанией на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в период с февраля 2015 по апрель 2016 года.

Примечательно, что предыдущий контракт, который заключался в 2009 году, Украина не признает и по нему не осуществляет закупку газа у России. "Заявление менеджмента ОАО "Газпром" о задолженности НАК "Нафтогаз Украины" за газ, который якобы был поставлен российской компанией на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, не соответствует действительности", — говорится в заявлении пресс-службы "Нафтогаза". Она также сообщила, что в последние годы закупки российского газа осуществляются исключительно на условиях авансовой оплаты.

Украинский официальным структурам необходимо дать четкую оценку по увеличению Россией поставок объемов газа на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей без согласования этих объемов с "Нафтогазом Украины".

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