Доллар подешевел. Нацбанк повысил курс гривны

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2944,3959 грн.
Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.
Официальный курс гривны на 31 мая:
100 долларов — 2635,2778 грн (30 мая — 2638,7789);
100 евро — 2944,3959 грн (2952,2658);
10 рублей — 4,6628 грн (4,6531).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.