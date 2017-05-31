Доллар подешевел. Нацбанк повысил курс гривны

Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.

Официальный курс гривны на 31 мая:

100 долларов — 2635,2778 грн (30 мая — 2638,7789);

100 евро — 2944,3959 грн (2952,2658);

10 рублей — 4,6628 грн (4,6531).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.