Нацбанк снова повысил курс гривны, доллар "потерял" шесть копеек

Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на шесть копеек.

Официальный курс гривны на 9 июня:

100 долларов — 2614,9214 грн (8 июня — 2620,5414);

100 евро — 2936,2952 грн (2939,4613);

10 рублей — 4,5887 грн (4,6309).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.