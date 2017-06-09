Нацбанк снова повысил курс гривны, доллар "потерял" шесть копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2936,2952 грн.
Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на шесть копеек.
Официальный курс гривны на 9 июня:
100 долларов — 2614,9214 грн (8 июня — 2620,5414);
100 евро — 2936,2952 грн (2939,4613);
10 рублей — 4,5887 грн (4,6309).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.