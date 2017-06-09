НАБУ и ГПУ должны возбудить против депутата Деревянко дело по отмыванию денег — нардеп

Народный депутат фракции "Народный фронт" Александр Дроздик обратился в Генеральную прокуратуру Украины и Национальное антикоррупционное бюро с требованием возбудить уголовное дело в отношении фирм внефракционного народного депутата Юрия Деревянко, причастных к незаконному обогащению и контролю государственных реестров Министерства юстиции в течение 2006-2013 гг.

Об этом Александр Дроздик заявил на брифинге в парламенте.

"В то время, когда фейковые антикоррупционеры: Деревянко, Саакашвили и вся их компания проводят показательные выступления и имитацию борьбы с коррупцией, на самом деле, они оказались сами по уши в этой коррупции. Юрий Деревянко — депутат, через подконтрольные ему и его брату предприятия, ООО "Артмастер" и ООО "3-Т" в течение 2006-2013 годов получили незаконно средства в размере более 760 миллионов гривен", — сообщил депутат.

"Между этими компаниями и государственным предприятием "Информюст" было заключено соглашение на лицензионные условия для компьютерной программы для реестра прав. Они получили за это роялти под прошлым руководством Министерства юстиции и "Информюст", — объяснил суть коррупционной схемы Дроздик.

"Экспертизой, которая проводилась по данному факту, было установлено, что эти реестры и этот программный продукт не являются вообще объектом авторского и интеллектуального права и, следовательно, фактически, все эти средства, уплаченные в виде роялти, они были уплачены незаконно и обманным путем. Поэтому группа депутатов, возмущенных этим фактом, обращается в ГПУ и НАБУ, чтобы они возбудили дело и расследовали его", — подчеркнул представитель "Народного фронта" в своем выступлении.

Александр Дроздик также обратился к Деревянко, Саакашвили и их друзьям, чтобы они не называли себя антикоррупционерами, или "перед тем, как называть себя таким словом, пошли в церковь и покаялись".

"Прошу считать мое выступление официальным обращением в Генеральную прокуратуру и НАБУ по расследованию данного факта, возбуждению дела и привлечению виновных к ответственности", — резюмировал Дроздик.

Фото, видео: nfront.org.ua