Евро просел, доллар "потерял" две копейки. Нацбанк назвал курс гривны на понедельник

Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подешевела на две, а также 17 копеек соответственно.

Официальный курс гривны на понедельник, 12 июня:

100 долларов — 2612,4759 грн (9 июня — 2614,9214);

100 евро — 2919,7031 грн (2936,2952);

10 рублей — 4,5831 грн (4,5887).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.