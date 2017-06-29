НБУ снова снизил курс гривны: евро "отвоевал" более 30 копеек

Национальный банк снова снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, европейская валюта подорожала на 37 копеек.

Официальный курс гривны на 30 июня:

100 долларов — 2609,8994 грн (29 июня — 2608,0120);

100 евро — 2978,6782 грн (2941,3159);

10 рублей — 4,4172 грн (4,4290).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.