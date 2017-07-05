Доллар подорожал на 10 копеек. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2959,0574 грн.
В среду, 5 июля, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на 10 копеек.
Официальный курс гривны на 6 июля:
100 долларов — 2611,9317 грн (5 июля — 2601,7365);
100 евро — 2959,0574 грн (2953,7514);
10 рублей — 4,3840 грн (4,3926).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.