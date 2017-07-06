Нацбанк повысил курс гривны, доллар подешевел на шесть копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2966,9661 грн.
В четверг, 6 июля, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на шесть копеек.
Официальный курс гривны на 7 июля:
100 долларов — 2606,0308 грн (6 июля — 2611,9317);
100 евро — 2966,9661 грн (2959,0574);
10 рублей — 4,3259 грн (4,3840).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.