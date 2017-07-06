Нацбанк повысил курс гривны, доллар подешевел на шесть копеек

В четверг, 6 июля, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на шесть копеек.

Официальный курс гривны на 7 июля:

100 долларов — 2606,0308 грн (6 июля — 2611,9317);

100 евро — 2966,9661 грн (2959,0574);

10 рублей — 4,3259 грн (4,3840).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.