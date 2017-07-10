Доллар "потерял" две копейки. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

В понедельник, 10 июля, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на две копейки.

Официальный курс гривны на 11 июля:

100 долларов — 2600,4175 грн (10 июля — 2602,2967);

100 евро — 2961,0954 грн (2969,7410);

10 рублей — 4,3124 грн (4,3099).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.