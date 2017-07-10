Доллар "потерял" две копейки. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2961,0954 грн.
В понедельник, 10 июля, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на две копейки.
Официальный курс гривны на 11 июля:
100 долларов — 2600,4175 грн (10 июля — 2602,2967);
100 евро — 2961,0954 грн (2969,7410);
10 рублей — 4,3124 грн (4,3099).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.