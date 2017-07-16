Доллар "отвоевал" несколько копеек. Нацбанк назвал курс гривны на понедельник

Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на пять копеек.

Официальный курс гривны на понедельник, 17 июля:

100 долларов — 2601,7657 грн (14 июля — 2596,8636);

100 евро — 2969,9155 грн (2964,8392);

10 рублей — 4,3449 грн (4,3149).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.