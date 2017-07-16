Доллар "отвоевал" несколько копеек. Нацбанк назвал курс гривны на понедельник

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2969,9155 грн.
Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на пять копеек.
Официальный курс гривны на понедельник, 17 июля:
100 долларов — 2601,7657 грн (14 июля — 2596,8636);
100 евро — 2969,9155 грн (2964,8392);
10 рублей — 4,3449 грн (4,3149).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.