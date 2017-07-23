Доллар "потерял" четыре копейки. Нацбанк назвал курс гривны на понедельник

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3014,0825 грн.
Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.
Официальный курс гривны на понедельник, 24 июля:
100 долларов — 2588,9731 грн (21 июля — 2592,8333);
100 евро — 3014,0825 грн (2977,8690);
10 рублей — 4,3931 грн (4,3885).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.