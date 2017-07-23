Доллар "потерял" четыре копейки. Нацбанк назвал курс гривны на понедельник

Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.

Официальный курс гривны на понедельник, 24 июля:

100 долларов — 2588,9731 грн (21 июля — 2592,8333);

100 евро — 3014,0825 грн (2977,8690);

10 рублей — 4,3931 грн (4,3885).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.