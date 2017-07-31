Резкий рост курса евро в Украине не связан с безвизовым режимом с ЕС или обесцениванием гривни.

Об этом "Сегодня" рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Ситуация будет зависеть от ситуации на мировом валютном рынке. "Последовательный рост евро к гривне, наблюдаемый с начала марта некорректно называть девальвацией гривны, или связывать его с безвизом, который якобы привел к росту спроса на европейскую валюту. Судя по динамике доллара, гривня последние месяцы уверенно укрепляется, а наблюдаемый рост евро — результат существенного укрепления европейской валюты к доллару. Так, с начала года стоимость евро в долларах выросла с 1,04 до 1,17, или почти на 13%. Это единственная причина, по которой евро в Украине дорожает на фоне дешевеющего доллара", — отмечает Иосуб.

Как отмечает аналитик Веселин Петков, причинами роста евро являются улучшение экономической ситуации в Европе и продолжение ультрамягкой денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ).

По словам Иосуба, дальнейшая динамика курса евро будет практически полностью определяться его изменением к доллару, а движение пары евро-доллар, в свою очередь, будет зависеть от проводимой монетарной политики ФРС и ЕЦБ, от изменения ими процентных ставок и сворачивания политики "количественного смягчения", т.е. продажи ранее купленных на баланс центробанка облигаций.

"Таким образом, в этом уравнении слишком много неизвестных. В ближайшую неделю курс евро вряд ли сильно изменится, и останется в диапазоне 29,8 – 31 грн. Если предположить, что с сентября ФРС начнет ужесточать свою монетарную политику, сокращая объем облигаций на балансе, это в среднесрочной перспективе может обеспечить снижение евро к доллару, и, соответственно, его падение до 28,5 — 29 грн", — отмечает Иосуб.

"Если ФРС не будет резко ужесточать свою монетарную политику, американская экономика может получить поддержку во втором полугодие 2017 года и падение доллар против евро может остановиться, и доллар может частично отыграть свои потери в первом полугодие 2017 года. Именно тогда и рост евро против гривны может успокоиться", — добавляет Петков.

Напомним, эксперт назвал объективные предпосылки для ослабления гривны.