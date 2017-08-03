В Siemens рассказали, сколько могут потерять миллионов из-за поставок турбин в Крым

Немецкий концерн Siemens, который оказался втянутым в скандала с поставками турбин в оккупированный Россией Крым, может потерять от 100 до 200 миллионов евро выручки.

Об этом заявил глава Siemens Джо Кезер, пишет Reuters.

По его словам, концерн уже принял меры для сокращения убытков, однако не исключает и новых.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой сразу на три осведомленных источника сообщало, что Россия завезла две турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens, в оккупированный Крым. Поставки были осуществлены в обход санкций.

Компания Siemens заявила, что ее турбины не могли попасть в Крым.

В свою очередь, российская госкомпания "Технопромэкспорт", которая строит электростанции в Крыму, заявила, что купила оборудование на вторичном рынке, но отказалась раскрыть производителя.

Вскоре в компании Siemens заявили, что все четыре газотурбинные установки, поставленные летом для электростанции в Тамани, попали в оккупированный Крым незаконно.

Позже немецкая компания предложила российской стороне выкупить эти турбины.

Также немцы хотят разорвать лицензионное соглашение с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций.

После этого прецедента Германия призвала Евросоюз расширить санкции за счет еще четырех граждан России и компаний.

Между тем, страны Евросоюза предварительно поддержали немецкое предложение добавить в черный список еще нескольких граждан и компаний России из-за скандала с поставками газовых турбин Siemens в оккупированный Крым, но окончательное решение еще не принято.