Половине ДНР грозит блэкаут — Украина электричество не дает, а своего не хватает

После того, как Украина прекратила подачу электричества на оккупированные территории Донецкой области, в ДНР наблюдается резкое ухудшение ситуации в сфере энергетики.

Об этом написал руководитель группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, к началу августа на оккупированной части Новоазовского района в электрических сетях едва удается поддерживать напряжение на уровне 170 В. С началом зимнего периода, в случае сохранения данной ситуации, возможно автоматическое отключение электричества на большей части оккупированных территорий Новоазовского, Бойковского и других районов в связи с ожидаемыми пиковыми падениями напряжения в сети.

Функционирование "Новоазовского ветропарка" (Новоазовская ветровая электростанция), который ранее был замкнут на единые энергетические сети Украины, невозможно в связи с тем, что в январе 2017-го боевики "9-го отдельного штурмового полка морской пехоты 1 АК ДНР" намеренно уничтожили инфраструктуру Новоазовской ВЭС.

В настоящее время комплекс не работает, повреждены два ветрогенератора, полностью выведены из строя административное здание и диспетчерский пункт (в последнее время использовались в качестве казарменных помещений для боевиков ДНР), частично выведена из строя и сдана на металлолом электрическая подстанция предприятия, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее сообщалось, что с 25 апреля Украина из-за долгов прекратила подачу электроэнергии на подконтрольную боевиками часть Луганской области.