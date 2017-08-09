Нацбанк укрепил гривну, доллар подешевел на пять копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3040,0443 грн.
Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на пять копеек.
Официальный курс гривны на 9 августа:
100 долларов — 2573,2557 грн (8 августа — 2578,4907);
100 евро — 3040,0443 грн (3041,8455);
10 рублей — 4,2896 грн (4,2932).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.