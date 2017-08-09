В Польше украинцы скупают квартиры и выходят в лидеры на рынке труда — СМИ

В 2017 году в Польше увеличился запрос на работников из-за восточной границы.

Об этом идет речь в материале издания "Rzeczpospolita" "Польский рынок поглощает украинцев как губка", сообщает Польское радио.

Отмечается, что в первом полугодии польские работодатели оформили 948 тысяч заявлений о намерении трудоустройства иностранного работника. "Это почти на 50% больше, чем в аналогичный период прошлого года", — объясняет газете представитель Министерства семьи, труда и социальной политики.

А газета, в свою очередь, пишет, в каких отраслях чаще всего трудоустраиваются украинские граждане в Польше: больше всего — 326 тысяч — работает в транспортной отрасли и на складах; в торговле — 200 тысяч; туристическую отрасль обслуживает 116 тысяч украинских работников; 15 тысяч украинцев нашли трудоустройство в научной и технической областях.

В то же время biznes.onet.pl отмечает, что в 2016 году иностранцы купили в Польше более 4,5 тысяч квартир, а это примерно 7% продажи на девелоперском рынке, который охватывает почти 80 тысяч домов.

Отмечается, что спрос среди иностранцев растет, особенно в отношении лиц из-за восточной границы Польши. Как говорит представитель одной из девелоперских компаний Петр Киянка, на первом месте — украинцы, они опередили в этом плане британцев и немцев, которые покупали больше квартир сразу после вступления Польши в ЕС. Часть приобретенных квартир используют сами — это результат трудовой и студенческой миграции, однако все больше назначают под инвестиции.

Напомним, ранее в Польше приняли новые правила трудоустройства для украинцев.