Замена паровоза: что последует за отставкой Балчуна

11 августа 2017, 13:07

В ближайшие несколько месяцев рулить УЗ будет Евгений Кравцов, который хорошо знаком с ситуацией в компании.

Войцех Балчун

Длительное противостояние министра инфраструктуры и главы "Укрзалізниці" закончилось отставкой последнего. Впрочем, со временным руководителем госкомпании Евгением Кравцовым у министра отношения тоже могут не сложиться.

От победившего в апреле прошлого года в конкурсе на должность главы "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна ожидали если не чуда, то весьма близкого к этому явлению. Ожидания основывались на его успешном опыте реформирования польской железнодорожной компании. Правда, сам Балчун не раз акцентировал на том, что для реальных результатов потребуется несколько лет, и быстрых успехов не обещал. По его словам, реорганизация польской РКР Cargo длилась два года, а первые позитивные результаты появились лишь на третий. Однако в Украине изменения в работе железной дороги в лучшую сторону рассчитывали заметить гораздо раньше, а критические стрелы в адрес его руководителя начали пускать спустя лишь несколько месяцев после его назначения, причем большинство из них вылетали из лука министра инфраструктуры.

Противостояние министра и руководителя "Укрзалізниці" достигло апогея в начале нынешнего года, и тогда Кабмин принял решение вывести госкомпанию из подчинения Минифраструктуры и передать Минэкономразвития, что мало порадовало Владимира Омеляна. Критика работы менеджмента "Укрзалізниці" стала звучать из его уст регулярно, равно как и фамилии людей, которые, по его словам, имеют влияние на УЗ. А тема коррупции на железной дороге стала для министра одной из ключевых, на которую он готов говорить при каждом удобном случае. Кроме того, Омелян обвинял Балчуна в отсутствии реформ и чрезмерном увлечении пиар-составляющей, а не реальной работой, хотя, пожалуй, в этом вопросе он сам может любого заткнуть за пояс.

Войцех Балчун

По итогам чуть более года работы во главе УЗ Балчун записывает в свой актив стабилизацию финансового состояния компании — за 2016 год она получила 303 млн грн чистой прибыли (в то время как 2015-й закончила с миллиардными убытками), новые железнодорожные маршруты, в том числе международные, закупку новых пассажирских и товарных вагонов, чего не делали уже несколько нет. Впрочем, относительно финансовых результатов работы у главы УЗ и руководителя Мининфраструктуры есть серьезные разногласия — считали по-разному, поэтому, в то время как первый рапортовал об успехах, второй утверждал, что компания терпит убытки. Очевидно, точку в этом споре поставит новое руководство УЗ, которое будет подводить итоги работы компании в конце нынешнего года. А выводы о масштабности злоупотреблений сделают правоохранительные органы — по словам Юрия Луценко, генпрокуратура расследует почти 90 дел, да и у НАБУ есть материал для работы — их информацией регулярно снабжал Омелян. 

В ближайшие несколько месяцев рулить УЗ будет Евгений Кравцов, который хорошо знаком с ситуацией в компании. Весной прошлого года он два месяца уже был врио главы УЗ перед назначением Балчуна, а позже стал первым замом министра инфраструктуры и председателем наблюдательного совета УЗ. Ему не потребуется время на раскачку. Не исключено, что второй раз в статусе врио Кравцов проработает дольше. Хотя в Кабмине и заявили о готовности оперативно провести конкурс на должность руководителя УЗ, фамилию победителя раньше глубокой осени мы не узнаем. Да и то лишь при благоприятном стечении обстоятельств, поскольку порой конкурсные процедуры затягиваются до неприличия. 

Войцех Балчун

Кравцов уже заявил о готовности завершить корпоратизацию компании, добиться по итогам года получения прибыли в 1 млрд грн, улучшить сервис для пассажиров и обсудить с бизнесом перспективы пересмотра тарифов на грузоперевозки. А также создать в компании систему, исключающую возможность злоупотреблений, чего его предшественник реализовать не смог. Выполнить эту задачу будет непросто — слишком много влиятельных персон имеют свой интерес в УЗ.

Насколько успешным окажется новый руководитель, можно будет оценить уже через пару месяцев. Стоит отметить, что у Омеляна работа с Кравцовым не заладилась — полгода назад он упорно добивался его увольнения с должности своего первого зама, но так и не смог продавить это решение через Кабмин. Вполне возможно, что первым критиком нового менеджера УЗ станет именно он. Причем министр инфраструктуры вряд ли станет соблюдать приличия и ждать истечения хотя бы ста дней.  

Кравцову предстоит на деле доказать, что украинские топ-менеджеры способны дать качественный результат гораздо быстрее, чем стабильно не приживающиеся в наших условиях иностранные специалисты любого профиля и уровня. Он пока не принял решение, участвовать ли ему в конкурсе, чтобы стать полноправным главой УЗ, но, в отличие от других потенциальных претендентов на эту должность, у Кравцова есть возможность показать себя в работе. Да и мода на иностранных реформаторов постепенно проходит, а численность экспатов во властных кабинетах неуклонно снижается.

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авторская статья отставка Наталия Гейчук укрзализниця Балчун Омельян Кравцов
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