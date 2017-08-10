Доллар "потерял" три копейки. НБУ назвал курс гривны на завтра

В четверг, 10 августа, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на три копейки.

Официальный курс гривны на 11 августа:

100 долларов — 2569,2368 грн (10 августа — 2572,4503);

100 евро — 3014,2286 грн (3017,7414);

10 рублей — 4,2871 грн (4,2902).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.