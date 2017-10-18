Гройсман обещает украинцам рост экономики и десятки тысяч новых рабочих мест

Украинский премьер Владимир Гройсман прогнозирует, что рост отечественной экономики в следующем году позволит создать десятки тысяч рабочих мест.

Об этом он сказал на заседании Кабмина в среду, сообщает "Экономическая правда".

"Мы можем обеспечить качественный рост экономики, даже больше 3% — того, что мы планируем на следующий год", — сказал Гройсман.

По его словам, рост ВВП Украины на 3% означает, что в 2018 году должно быть произведено товаров и услуг на 400 млрд гривен больше, чем в текущем году.

"Это десятки тысяч рабочих мест. Это порядка 170-180 млрд средств, которые мы будем направлять на Фонд оплаты труда украинских работников. Я считаю, что эти цифры не являются предельными, и мы можем их увеличивать при условии осуществления правильных, системных реформ и изменений", — добавил он.

Напомним, месяцем ранее Гройсман заявил, что Украина покажет беспрецедентный рост экономики.