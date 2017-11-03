Угроза санкций. В "Антонове" объяснили, почему выполнят работы по оценке состояния самолета РФ

3 ноября 2017, 14:28

Прекращено сотрудничество между "Антоновым" и "Авиакомпанией "Волга-Днепр" по воздушным перевозкам крупногабаритных и нестандартных грузов.  

”Антонов” оценит состояние самолета РФ

Госпредприятие "Антонов" выполнит работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 "Руслан" российской грузовой компании "Волга-Днепр".

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия на странице в Facebook.

Отмечается, что "Авиакомпания "Волга-Днепр" не входит в перечень компаний, к которым, согласно решению СНБО Украины, применяются санкции.

"С целью соблюдения своих обязательств по межведомственному согласованию с полномочными министерствами и ведомствами Украины, согласно письму-разъяснению Госэкспортконтроля Украины, на договорной основе специалисты "Антонова" выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 "Руслан" компании "Волга-Днепр". Указанный самолет имеет свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна и может использоваться только в целях обеспечения потребностей граждан и экономики. Таким образом, "Антонов" как разработчик авиационной техники действует в соответствии с действующим законодательством Украины и международными авиационными правилами", — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что невыполнение "Антоновым" и Украиной обязательств по поддержке гражданских самолетов "Ан" приведет к применению соответствующих международных санкций.

"В частности — к запрету международных полетов самолетов марки "Ан", а также к передаче функций разработчика другим органам, уполномоченным страной-эксплуатантом воздушных судов (ВС)", — говорится в сообщении.

С 2016 года полностью прекращено сотрудничество между "Антоновым" и "Авиакомпанией "Волга-Днепр" в направлении предоставления услуг по воздушным перевозкам крупногабаритных и нестандартных грузов.

Отметим, что ранее российское издание "Коммерсант", со ссылкой на источники в авиаотрасли РФ, написало о том, что "Антонов" и российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" якобы ведут закрытые переговоры по продлению летной годности самолетов Ан-124-100 "Руслан".

"В достижении договоренностей заинтересованы обе стороны, но окончательное решение пока не принято из-за сложных взаимоотношений между двумя странами, — говорит один из собеседников. — Пока есть понимание о стоимости услуг и месте проведения работ: бригада украинского предприятия займется ими на заводе "Авиастар-СП" в Ульяновске".

В данное время конфликт создал для компании "Волга-Днепр" серьезные трудности с продлением ресурса и обеспечением жизненного цикла "Руслана" — крупнейшего в мире грузового гражданского самолета. В парке перевозчика 12 машин, которые выполняют чартерные грузовые перевозки. Держателем сертификата типа самолета является "Антонов". По его условиям процедура продления ресурса должна производиться каждые 4 тыс. летных часов, хотя сам назначенный ресурс гораздо больше — 50 тыс. часов, 10 тыс. полетов и 45 календарных лет.

В правительстве РФ признали, что российские эксплуатанты испытывают сложности с поддержанием летной годности "Русланов".

При этом источник издания в российском авиапроме убежден, что возможное привлечение "Антонова" к работе по итогам новых переговоров якобы больше нужно Киеву, чем Москве из-за якобы недостаточного финансирования украинского предприятия, которое входит в состав "Укроборонпрома".

В то же время, по мнению другого собеседника, в случае отказа от сотрудничества стоимость перевозок на рынке может увеличиться. На данный момент, компания "Волга-Днепр" занимается доставкой грузов в рамках крупных международных контрактов, например, перевозит производимые в Европе спутники на космодром Куру во Французской Гвиане.

Источники российского издания в украинском Кабмине считают, что сделка между компаниями может состояться, если Верховная Рада не помешает этому. "Мы мотивируем договоренности тем, что транспортники Ил-76МД, находящиеся у нас, а также состоящие на вооружении ВВС Украины, — это интеллектуальная собственность КБ Ильюшина", — считает источник. Таким образом, если украинская сторона не пойдет на уступки, то в ответ может получить проблемы по Ил-76, на продление ресурса которых нужна документация российского конструкторского бюро.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевский авиазавод будет обслуживать самолеты Boeing и Airbus.

Фото: epravda.com.ua.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина Антонов Руслан
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять