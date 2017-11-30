Медведев назвал кричащую проблему экономики России

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что бедность является одной из самых кричащих проблем современной экономики страны.

В РФ "малоимущих сейчас все же существенно меньше, чем 10-15 лет назад", рассказал он в интервью пяти телеканалам, пишет "Российская газета".

По словам чиновника, "сама бедность является оборотной стороной недоразвитости в экономике".

"Бедность — это, конечно, одна из самых кричащих проблем нашей современной экономики… не может быть ситуации, когда экономика находится в сломанном состоянии, а бедных вообще нет", — отметил премьер.

Ранее Дмитрий Медведев говорил, что при президенте США Дональде Трампе происходит "увековечивание" американских санкций против России, но в ней "к различного рода ограничениям готовы".