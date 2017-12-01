Украина опустилась в рейтинге развития информационных технологий

Украина опустилась на одну позицию в рейтинге развития информационно-комуникационных технологий.

Об этом свидетельствует свежий отчет ICT Development Index. По сравнению с предыдущим годом Украина опустилась на строчку вниз и занимает тепреь 79 место среди 176 стран.

Лидерами, как и в прошлом году, остаются Исландия, Южная Корея, Швейцария, Дания и Великобритания. Среди постсоветских стран лучшая позиция у Эстонии (17 место), следом за ней идут Беларусь (32 место), Латвия (35 место), Литва (41), Россия (45) и (52).

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