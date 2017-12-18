Крупная металлургическая корпорация лишилась своих заводов на Донбассе

Руководство корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) официально объявило о потере управленческого контроля над Алчевским металлургическим комбинатом, Алчевским коксохимическим заводов и компанией "Экоэнергия",

Такое сообщение в понедельник, 18 декабря, опубликовало агентство "Интерфакс-Украина".

В "ИСД" отмечают, что сделали все возможное для того, чтобы сохранить эффективный управленческий контроль над промышленными площадками, которые в совокупности представляют собой значительную часть бизнеса корпорации и находятся в городе Алчевске (Луганская область).

На данный момент этот населенный пункт находится под контролем террористов "ЛНР".

"К нашему глубокому сожалению, сегодня мы вынуждены констатировать тот факт, что де-факто менеджмент и акционеры корпорации ИСД утратили эффективный управленческий контроль над алчевскими производственными активами и офисными помещениями", - заявили в "ИСД".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия отменила льготы для предприятий "ЛНР".