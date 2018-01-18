Обновленная приватизация: депутаты Рады приняли законопроект

Депутаты Верховной Рады Украины во время пленарного заседания в четверг, 18 января, проголосовали за закон о приватизации госимущества.

Как сообщается на официальном интернет-портале украинского парламента, "За" проголосовали 266 народных избранников.

Документом устанавливается упрощенная классификация объектов приватизация, новые требования к покупателям объектов приватизации и ограничения насчет участия в приватизации; объемы ответственности за недостоверность и неполноту представленных документов. Кроме того, был расширен круг объектов, которые могут быть приватизированы. В связи с этим меняется подход к продаже малых и крупных предприятий.

Новым законом четко устанавливается одиннадцатимесячный срок для объектов большой приватизации и пятимесячный − для малой. В случае, если стоимость активов предприятия за последний финансовый год превышала 250 миллионов в украинской валюте, то оно считается объектом большой приватизации и может быть продано исключительно с привлечением советника. Все остальное − объекты малой приватизации, которая будет проходить только через электронные платформы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутаты Рады хотят увеличить штрафы за употребление алкоголя в общественных местах.