В Украине евро поставил новый антирекорд: в обменниках достиг 35,5 гривни

В обменниках украинских банков в пятницу, 19 января, курс евро поставил новый антирекорд — достиг отметки в 35,5 гривни.

Дороже всего европейскую валюту продают в ВТБ — на уровне 35,58 гривень, пишет "Обозреватель".

В то же время "Укргазбанк" и Universal Bank торгуют евро по 35,5, "Райффайзен Банк Аваль" и "Правэкс-Банк" — по 35,35, "ТАСкомбанк", "ПриватБанк" и ПУМБ — по 35,2 гривни.

Дешевле всего эту валюту можно купить в "Коминвестбанке" — по 34,95 гривни.

Национальный банк по состоянию на 19 января снизил официальный курс украинской валюты к евро почти на 23 копейки — до 35,2 гривни, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Напомним, 16 января в Украине гривня установила новый антирекорд по отношению к евро согласно курсу, установленному Нацбанком — достигла отметки в 35,07 гривни (15 числа стоила также рекондные 34,63).