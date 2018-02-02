Паника на рынке. Эксперты объяснили рекордное обрушение курса биткоина

В пятницу, 2 февраля, курс биткоина на торгах демонстрирует рекордное падение.

За сутки криптовалюта потеряла в цене около 2 тысяч долларов и сейчас торгуется на отметке в 7 982 долларов за биткоин, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Другие криптовалюты также ушли в красную зону и демонстрируют рекордное падение. В частности, Ripple потерял 35,1% и торгуется на уровне 0,67 доллара, курс Bitcoin Cash снизился на 25% и за монету теперь дают 1 022 доллара, цена на Ethereum также в минусе на 28,7% до 800 долларов.

Причем резкое падение курса происходит на фоне внешних угроз. Так, в среду Facebook запретила рекламу криптовалют, ICO (процедуру первичного размещения токенов) и бинарных опционов. Соцсеть объяснила это новой политикой против рекламы, "вводящей в заблуждение".

Кроме того, правительство Индии заявило о желании полностью запретить использование криптовалют, поскольку считает их незаконными платежными средствами. Глава Минфина Арун Джейтли отметил, что власти хотят активно применять технологию блокчейн для развития цифровой экономики.

Ограничения на рынке затронули и инвесторов в Южной Корее. Со вторника в стране вступили в силу новые правила: теперь для торговли криптовалютой каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета.

Как считает аналитик Cypher Capital Ник Керк, большое количество новостей, касающихся регулирования криптовалют, создает панику на рынке.

"Когда речь идет о рисковых активах, которые падают в цене на 50%, это говорит о том, что снижение будет продолжаться. Печально, что многие участники рынка прогорят, так как они покупают биткоины, надеясь на то, что это лишь временный откат", — приводит агентство Bloomberg слова директора по торговле Oanda Стивена Иннеса.

В свою очередь, в Deutsche Bank AG отметили, что не советуют вкладывать деньги в криптовалюты. В частности, об этом заявил руководитель главного инвестиционного подразделения Маркус Мюллер в интервью изданию Bloomberg.

По его словам, основные проблемы криптовалют — это высокая волатильность, возможные манипуляции ценой, а также возможная потеря или кража данных.

"Мы не рекомендуем делать этого. Это занятие для инвесторов, которые вкладывают спекулятивно, — заявил Мюллер, напомнив о "реальной опасности полной потери вложенных средств".

Эксперты говорят, что, судя по длительному периоду падения, стоимость биткоина будет снижаться и дальше, поскольку существует слишком много негативных факторов, связанных с регулированием рынка, особенно в Азии. Ведь именно азиатские страны считались основным регионом для криптовалют, и с ними связывали надежды на легализацию.

"Рынок продолжают ограничивать два основных фактора — Корея, которая запустила регулирование рынка, и Китай, который находится на пути к ужесточению. Суммарно это составляет 50% мирового рынка криптовалют", — пояснил в комментарии "КП" в Украине" старший аналитик компании Forex Club Андрей Шевчишин.

Он отметил, что часть участников желает выйти из рынка в ожидании регуляций, тем более, что полученной прибыли при покупке даже в начале 2017 года — более чем достаточно.

Тем не менее, говорит эксперт, окончательного обвала ожидать не стоит — по крайней мере, до тех пор, пока не будет прямого запрета на торговлю в ключевых странах. С другой стороны, периодически рынок будет проверяться на прочность, и, если будет преодолены 8 тысяч долларов за биткоин, возможны более жесткие распродажи, в которых начнут выходить спекулянты и инвесторы, а вот притока покупателей (запоздавших инвесторов) будет явно не хватать. И так — до следующей ценовой стабилизации.

Напомним, ранее сообщалось, что один из основателей Apple продал все биткоины.