НБУ ощутимо снизил курс гривни к евро и доллару

Национальный банк ощутимо снизил официальный курс украинской валюты — гривни — по отношению к доллару и евро.

Американская валюта подорожала на 26 копеек, а европейская — на 25, свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни на 16 марта:

100 долларов — 2627,2654 грн (15 марта — 2601,3978);

100 евро — 3242,3082 грн (3217,6689);

10 рублей — 4,6077 грн (4,5689).

Ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил, что руководство страны проводит линию на девальвацию (обесценение) гривни относительно иностранных валют для того, чтобы помочь обогащаться олигархам.