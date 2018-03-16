НБУ ощутимо снизил курс гривни к евро и доллару

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,6077 грн.
Национальный банк ощутимо снизил официальный курс украинской валюты — гривни — по отношению к доллару и евро.
Американская валюта подорожала на 26 копеек, а европейская — на 25, свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
Официальный курс гривни на 16 марта:
100 долларов — 2627,2654 грн (15 марта — 2601,3978);
100 евро — 3242,3082 грн (3217,6689);
10 рублей — 4,6077 грн (4,5689).
Ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил, что руководство страны проводит линию на девальвацию (обесценение) гривни относительно иностранных валют для того, чтобы помочь обогащаться олигархам.