В ООН выяснили, сколько людей в мире работают неофициально

В Международной организации труда, которая является одним из учреждений ООН, выяснили, что в мире два миллиарда людей работают неофициально (60% работающего населения).

Большинство из неофициально работающих людей не имеют нормальных условий труда и социальных гарантий, говорится в докладе, опубликованном на сайте Организации.

В документе говорится, что в развивающихся странах 93% работающих людей трудятся неофициально, а в Африке — 86%.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе и в арабских государствах неофициально работают около 68% людей, в Северной и Южной Америках — 40%, в Европе, а также в Центральной Азии — 25%.

Ранее в ООН сообщили, что экономика Украины ежегодно получает около 9 миллиардов долларов вливаний от граждан страны, работающих за ее пределами. Ознакомиться с данными организации можно здесь.