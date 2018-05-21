"Правительство на шпагате": какие тарифы на газ готовят украинцам

Согласно требованиям МВФ, правительство намерено ввести для украинцев новый – двухступенчатый – тариф. В результате все, кто потребляет больше социальной нормы, будут платить за газ на порядок больше.

Об этом заявил эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук, пишет "Обозреватель".

Комментируя переговоры Украины с МВФ, эксперт отметил: "Возникает определенная дельта между необходимостью договариваться с Международным валютным фондом на предмет получения транша и нежеланием повышать тарифы. Правительство находится на шпагате, в не очень хорошем выборе между двумя крайностями".

При этом руководство "Нафтогаза" планирует ввести двухставочный тариф уже в ближайшее время, сообщил Никончук.

"Тариф будет зависеть от того, сколько потребители будут использовать газа. До определенного предела стоимость останется на текущем уровне – в пределах 7 гривен, а все, что будет превышать социальный норматив, установленный властью, будет оплачиваться по на порядок высшей цене", – пояснил эксперт.

Прогнозируя последствия повышения тарифов на газ, он отметил: "Мы однозначно можем говорить, что на очень большое число процентов вырастут как услуги ЖКХ, так и абсолютно все товары народного потребления… Но главный удар будет увеличение стоимости горячей воды и отопления".

Ранее сообщалось о том, что в МВФ нашли для украинских властей повод поднять населению цены на газ.

Напомним, в украинском Минфине пояснили, как решается вопрос о подорожании газа для украинцев. Чиновник также весьма своеобразно охарактеризовал работу украинских финансистов во время переговоров по газовому вопросу с МВФ.

При этом депутат Рады нашел способ не поднимать цены на газ. Он предлагает шантажировать МВФ.