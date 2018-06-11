Эксперт объяснил, почему большинство украинцев против концессии

Общественность в Украине не верит в добрые намерения властей в вопросах распоряжения госсобственностью. А планы Мининфраструктуры передать государственные морские порты в концессию люди считают попыткой ублажить олигархов, раздав им остатки ликвидных госактивов. Такое мнение высказал аналитик Центра противодействия коррупции, координатор движения "Нет взяточничеству" Сергей Гула.

Эксперт прокомментировал результаты опроса на популярном Фейсбук-паблике "Порты должны быть государственными". На странице сообщества проголосовало свыше полутысячи украинцев, 84% из которых высказались против концессии госпортов и только 16% поддержали идею отдать гавани частному капиталу.

"Люди не уверены, в чьи руки попадут порты. Какое у нас общее представление? Что порты передадут олигархам - нашим или российским. Они максимально истощат их, вырежут все, что можно вырезать, приведут порты в жалкое состояние. В итоге эти предприятия, вместо стратегического значения, превратятся в балласт для государства. Поэтому, большинство людей не доверяет концессиям от украинской власти", - пояснил Гула.

Эксперт добавил, что положения нового законопроекта "О концессии", проголосованного депутатами в первом чтении, подтверждают опасения украинцев, поскольку, в документе заложены очевидные схемы. В частности, право, позволяющееконцессионеру получать компенсацию из госбюджета за недополученные им доходы. Это, по мнению эксперта, является чисто украинским "ноу-хау". В цивилизованном мире государство приглашает концессионера с целью увеличить поступления вгосбюджет, а не оплачивать из него неудачи частника.

"Очевидно, что эта норма прописана под конкретного олигарха. Он возьмет в концессию объект, поработает, понесет убытки, а потом из государственного бюджета будет выкачивать деньги. Такую норму необходимо удалять, поскольку, нет смысла в такой концессии. Пусть уж лучше порт будет в государственном управлении, в госсобственности", - подчеркнул Гула.

Особенно горячая дискуссия, по мнению экспертов отрасли, возникнет, если Мининфраструктуры предпримет конкретные шаги по передаче в концессию самого крупного госпорта "Южный", доход которого в 2018 году ожидается на уровне 1,9 млрд. грн.Поскольку после передачи в концессию порта, бюджет получит, вместо 75% от нынешней суммы дохода, небольшой концессионный платеж. Кроме того, как писали ранее СМИ, в случае принятия нового законопроекта "О концессии",единственным претендентом на роль концессионера на 49 лет окажется компания "Портинвест", входящая в холдинг СКМ Рината Ахметова. Компания работает на причалах ГП МТП "Южный" длительное время, а новый законопроект предполагает для таких случаев "особый подход", при котором конкурс с участием других претендентов будет не нужен.

Сергей Гула подверг критике попытки правительства сохранить в новом законопроекте старые сроки концессии – 49 лет. По его словам, передача частнику гособъекта, такого, к примеру, как порт "Южный", на столь длительное время, по сути, будет означать приватизацию, поскольку через полстолетия уже невозможно будет разделить то, что некогда было госсобственностью и то, что создаст за это время частник.

"За 49 лет этот порт можно и не собрать в кучу. Это выглядит, как скрытая приватизация. Потому что там можно столько настроить своего, что в итоге этот объект вообще перейдет частную собственность, поскольку в нем будет гораздо больше, по крайней мере, на документах, имущества концессионера, нежели государства. 49 лет - срок слишком велик. Думаю, можно говорить о максимум 10-15 годах", - резюмировал Гула.