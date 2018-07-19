Украинская металлопродукция попала под ограничения в Европе

Ограничения Еврокомиссии связаны с необходимостью предотвратить негативные последствия от введения США новых тарифов на металлургию.
Временные защитные меры на украинскую сталь введены решением Европейской комиссии.
При этом речь идет об ограничении для 11 видов украинской металлопродукции:
1. горячекатаные листы и полосы;
2. холоднокатаные листы;
3. заготовка стальная квадратная;
4. прутки, нержавеющая арматура и легкие секции;
5. катанка из нелегированной и легированной стали;
6. уголки и специальные профили;
7. трубы для газопроводов;
8. профильные секции;
9. бесшовные нержавеющие трубы;
10. нелегированный провод.
Как пояснили в ЕК, новые ограничения связаны с необходимостью предотвратить негативные последствия от введения США новых тарифов на металлургию, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Квоты будут введены по принципу "first come, first served" (первый пришел - первый получил), когда квота будет исчерпана, следующие поставки будут облагаться пошлиной в размере 25%.
В украинском Минэкономразвития отстаивают позицию о том, что ЕС не имеет достаточных оснований для возбуждения расследования в соответствии с требованиями ВТО, а также учитывая текущее состояние развития металлургической отрасли ЕС и напомнили ЕС о том, что Украина заключила Соглашение об ассоциации с ЕС, которая предполагает создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и двустороннее развитие торговли между Украиной и ЕС без применения мер, создающих искусственные и чрезмерные барьеры в торговле.
Отмечается, что слушания по поводу санкций в отношении украинских металлургов назначены на сентябрь. В них примут участие представители МЭРТ и члены Еврокомиссии.
Напомним, ранее в Еврокомиссии напомнила Украине об условии для нового транша помощи.