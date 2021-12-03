Блокада подорожания популярных продуктов в Украине: в Раде предлагают вернуть госконтроль над ценами

Государство уже регулировало цены на социально значимые продукты, но летом 2017 года контроль отменили.
Цены на продукты в Украине, которые являются социально значимыми для населения – гречку, сахар, пшеничную муку, вермишель, молоко, хлеб, батон, куриные яйца, куриную тушку, негазированную минеральную воду, подсолнечное и сливочное масло – предлагают снова поставить под контроль государства. Речь идет об установке предельной торговой надбавки не менее 5% и не более 15% от отпускной цены у их производителя.
Об этом говорится в законопроекте №6374, предусматривающем внесение изменений в закон О ценах и ценообразовании по части восстановления контроля государства над ценами на социально важные продукты питания. Документ зарегистрирован в Верховной Раде 2 декабря.
В тексте законодательной инициативы предлагается установить предельную торговую наценку на такие продукты, которая может быть не менее 5% и не более 15% от отпускной цены, установленной производителем.
Цены на какие продукты предлагают регулировать государству
- Крупа гречневая
- Сахар-песок
- Мука пшеничная высшего сорта
- Вермишель из муки высшего сорта пшеницы
- Молоко пастеризованное жирностью 2,5%
- Хлеб ржано-пшеничный
- Батон из пшеничной муки
- Яйца куриные категории С1
- Тушка куриная
- Вода минеральная негазированная
- Масло сливочное жирностью 72,5%
- Масло подсолнечное.
Читайте такжеПод Новый год цены на продукты достигнут запредельного уровня: что подорожает больше всегоАвторы законопроекта в качестве аргументации указывают на опыт стран Евросоюза, где, согласно их данным, государства контролируют 88-97% цен на продукцию аграрного сектора. Они утверждают, что в Европе чаще всего государство регулирует цены на пшеницу, ячмень, рожь, кукурузу, рапс, подсолнечник, молоко, сахар, оливковое масло, а также на крупный рогатый скот.
Известно, что до лета 2017 года цены на социально значимые продукты регулировались государством, однако контроль отменили.
Цены на продукты в Украине
Согласно данным Госстата, в стране продолжают дорожать продукты питания. С начала года больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар. За ноябрь выросли цены на хлеб, крупы и мясо.
По мнению председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчука, на подорожании продуктов в Украине больше всего отразился рост цен на газ и электроэнергию. Из-за ситуации с ценами на энергоносители стоимость продуктов может повышаться до конца года.
В Украине стала дешевле картошка. В ноябре в среднем картофель можно было купить по цене 6 гривен за килограмм. Однако розничная цена на овощ в Киеве составила 85% оптовой стоимости. Ситуация возникла из-за того, что супермаркеты не спешили снижать розничную цену.
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