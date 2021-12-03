Блокада подорожания популярных продуктов в Украине: в Раде предлагают вернуть госконтроль над ценами

В Раде предлагают установить предельную наценку на продажу социально значимых продуктов / ua.depositphotos.com

Цены на продукты в Украине, которые являются социально значимыми для населения – гречку, сахар, пшеничную муку, вермишель, молоко, хлеб, батон, куриные яйца, куриную тушку, негазированную минеральную воду, подсолнечное и сливочное масло – предлагают снова поставить под контроль государства. Речь идет об установке предельной торговой надбавки не менее 5% и не более 15% от отпускной цены у их производителя.

Об этом говорится в законопроекте №6374, предусматривающем внесение изменений в закон О ценах и ценообразовании по части восстановления контроля государства над ценами на социально важные продукты питания. Документ зарегистрирован в Верховной Раде 2 декабря.

В тексте законодательной инициативы предлагается установить предельную торговую наценку на такие продукты, которая может быть не менее 5% и не более 15% от отпускной цены, установленной производителем.

Цены на какие продукты предлагают регулировать государству

Крупа гречневая

Сахар-песок

Мука пшеничная высшего сорта

Вермишель из муки высшего сорта пшеницы

Молоко пастеризованное жирностью 2,5%

Хлеб ржано-пшеничный

Батон из пшеничной муки

Яйца куриные категории С1

Тушка куриная

Вода минеральная негазированная

Масло сливочное жирностью 72,5%

Масло подсолнечное.

Читайте такжеПод Новый год цены на продукты достигнут запредельного уровня: что подорожает больше всегоАвторы законопроекта в качестве аргументации указывают на опыт стран Евросоюза, где, согласно их данным, государства контролируют 88-97% цен на продукцию аграрного сектора. Они утверждают, что в Европе чаще всего государство регулирует цены на пшеницу, ячмень, рожь, кукурузу, рапс, подсолнечник, молоко, сахар, оливковое масло, а также на крупный рогатый скот.

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Известно, что до лета 2017 года цены на социально значимые продукты регулировались государством, однако контроль отменили.

Цены на продукты в Украине

Согласно данным Госстата, в стране продолжают дорожать продукты питания. С начала года больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар. За ноябрь выросли цены на хлеб, крупы и мясо.

По мнению председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчука, на подорожании продуктов в Украине больше всего отразился рост цен на газ и электроэнергию. Из-за ситуации с ценами на энергоносители стоимость продуктов может повышаться до конца года.

В Украине стала дешевле картошка. В ноябре в среднем картофель можно было купить по цене 6 гривен за килограмм. Однако розничная цена на овощ в Киеве составила 85% оптовой стоимости. Ситуация возникла из-за того, что супермаркеты не спешили снижать розничную цену.

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