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Цены на продукты будут расти: эксперт рассказал, каковы причины такого скачка

Мария Николишин
30 мая 2024, 04:50
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Среди факторов, которые будут способствовать росту цен на продукты - рост цен на электроэнергию и перебои в ее поставке, говорит эксперт.
Цены на продукты будут расти: эксперт рассказал, каковы причины такого скачка
В летний период 2024 года умеренно будут расти цены на некоторые продукты / коллаж: Главред, фото: pixabay

В летний период 2024 года умеренно будут расти цены на сахар, мясо и "молочку" - в том числе и из-за проблем в энергетической системе Украины. Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии "Главреду" кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

"Будет происходить умеренный рост цен на мясо и молочные продукты. Это связано с сокращением поголовья крупного рогатого скота и дефицитом молока в Украине. Также летом забой скота снижается, поэтому уменьшаются поставки мяса. Будут расти цены на сахар, ведь сезон уборки сахарной свеклы еще не скоро, сейчас распродаются старые запасы сахара. Также по мере созревания ягод и фруктов люди будут варить варенье, что увеличит спрос на сахар. Среди факторов, которые будут способствовать росту цен на продукты - рост цен на электроэнергию и перебои в ее поставке", - говорит он.

Эксперт также отмечает, что отключение предприятий от энергоснабжения негативно сказывается на их работе.

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"Увеличиваются простои, портится продукция, растет ее себестоимость. Электроэнергия произведенная генераторами имеет значительно более высокую себестоимость, чем электроэнергия от электростанций. Если предприятия будут использовать генераторы, то себестоимость их продукции также возрастет", - отмечает кандидат экономических наук.

Хмелевский добавляет, что при этом в июне, как и раньше, будут дешеветь овощи, некоторые ягоды (прежде всего клубника), а также куриные яйца.

"Летом наблюдается снижение цен на ранние овощи. Все больше овощей созревает, предложение увеличивается, поэтому цены снижаются. В мае уже существенно снизились цены на огурцы, помидоры, зелень. В июне цены на эти продукты будут продолжать снижаться. Также будут снижаться цены на ранний картофель и капусту. В мае существенно подешевели яйца. В июне можно ожидать продолжения этой тенденции, хотя снижение цен уже не будет значительным", - подытожил он.

Кто такой Александр Хмелевский?

Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики.

Образование: Киевский Национальный Университет имени Т.Г.Шевченко, специальность - "политическая экономия".

Научная степень: кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины.

Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине по-прежнему заметно снижение цен на овощи урожая прошлого года, гречневая крупа, а особенно сильно - яйца.

Также в Украине стремительно снижаются цены на тепличные огурцы. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Вместе с этим, в Украине заметно снизилась цена на импортные томаты. Ключевые игроки на рынке отмечают, что снижение цен в этом сегменте имеет несколько причин. Увеличение предложения импортных томатов повлекло снижение спроса на тепличные, тогда как темпы их реализации существенно снизились.

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