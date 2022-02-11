Цены на рис, гречку и пшено в Украине будут расти ежемесячно: на сколько "похудеют" кошельки

В Украине подорожал ряд основных круп – рис, гречка и пшено/ pixabay, УНИАН, коллаж Главред

В Украине с начала 2022 года выросла цена на ряд основных круп. Подорожание по состоянию на начало февраля было следующим:

1. рис подорожал на 1,8% с начала месяца – средняя цена составляет 36,28 гривен за килограмм,

2. гречка подорожала на 1,6% – средняя цена составляет 51 грн / кг,

3. пшено стало дороже на 0,7% – теперь стоит в среднем 21,67 грн/кг.

Основная причина роста стоимости круп – то, что их стало дороже обрабатывать перед продажей из-за подорожания энергоносителей. Об этом рассказала аналитик Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин, пишут Украинские новости.

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В то же время она сообщила, что цены на макаронные изделия снизились на 1,1% с начала года – сейчас средняя цена на них составляет до 24,82 гривни за килограмм. Такую тенденцию аналитик объясняет подешевением пшеницы, что наблюдается не только в Украине, а в мире в целом.

В дальнейшем цены на крупы и макароны будут расти примерно с такой же скоростью, как и на другие продукты, прогнозирует Литвин.

По ее словам, сейчас пока что нет причин для стремительного роста стоимости, однако и удешевление этой категории продуктов также ожидать не стоит. При этом крупы понемногу будут дорожать каждый месяц.

"Оснований для стремительного роста пока нет. Однако и на снижение цены также рассчитывать не стоит, поскольку рост себестоимости производства (энергоресурсы, заработные платы и т. п.) не позволяют делать такие предположения. Поэтому ожидается рост цен на эту категорию товаров на 1-3% в месяц", – подчеркнула аналитик.

Рост цен на продукты в Украине

Ранее сообщалось, что средние цены на продукты питания в Украине в январе 2022 года выросли на 14,5% по сравнению с январем 2021-го. Такая цифра превышает уровень инфляции за год, который составлял 10%. Рекордсменами по подорожанию стали:

подсолнечное масло – за год подорожало на 34,2%,

овощи – на 27,5%,

сахар – на 22,8%,

хлеб – на 19,6%.

Также сообщалось, что в Украине подскочили цены на борщевой набор – в среднем на 30%. В феврале 2021 года порции борща на четырех людей, приготовленные по традиционному рецепту, стоили украинцам примерно 62,06 грн, а в феврале 2022 года на такие же продукты в том же объеме придется потратить 80,92 грн.

Кроме этого, в Украине с января по февраль 2022 года выросли цены на соленое и домашнее сало – подорожание составило 1,93%. В январе 2022 года 1 кг домашнего сала в среднем можно было купить в украинских супермаркетах за 152,97 гривны за килограмм, а в феврале средняя цена на продукт составляет 165 гривен за килограмм – сало подорожало на 12 гривен.

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