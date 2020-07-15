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Чего ждать от курса доллара: эксперт дал прогноз до конца недели

На курс доллара может повлиять назначение нового главы НБУ.

15 июля 2020, 08:34
Доллары
Курс доллара будет оставаться на отметке около 27 гривен/ Reuters

Курс доллара в Украине до конца текущей недели продолжит колебаться около 27 грн/долл. Возможны отклонения до 30 копеек в каждую сторону.

Такой прогноз сделал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович, передает РБК-Украина.

"Главный фактор, влияющий на рынок, - назначение нового главы НБУ, поэтому весомым будет как обнародование кандидатуры, так и голосование в Верховной Раде", - отметил эксперт.

По его словам, отставка главы НБУ Якова Смолия в начале июля спровоцировала лишь кратковременную волну спроса на валюту, и в целом курс стабилизировался около 27 гривен/доллар.

"Но на этой неделе колебания могут вернуться в связи с процессом назначения нового главы НБУ", - добавил он.

Аналитик напомнил, что курс на прошлой неделе колебался около уровня 27 гривен/доллар, к тому же большую часть недели был ниже.

Читайте такжеКто возглавит Нацбанк и как это повлияет на Украину, гривну и кредитыКак сообщал Главред, ранее старший аналитик Альпари Вадим Иосуб также дал прогноз курса доллара на неделю. По его словам, курс доллара в Украине будет постепенно снижаться. А к концу недели наличный доллар в банках будет стоить около 27 гривен.

Напомним, На прошлой неделе Верховная Рада поддержала отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия.

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