Давать воду по часам под видом ремонтов: украинцев предупредили о проблемах

Повышение цен на электроэнергию для бизнеса с одновременным отказом поднять тарифы на воду ударит по водоканалам, говорит эксперт.

https://glavred.info/economics/davat-vodu-po-chasam-pod-vidom-remontov-ukraincev-predupredili-o-problemah-10484506.html Ссылка скопирована

Эксперт говорит - если государство не будет компенсировать счета водоканалов, то они могут остаться без электричества / Коллаж Главред, фото pixabay, УНИАН

Повышение цен на электроэнергию для бизнеса с одновременным отказом Кабмина поднимать тарифы на холодное водоснабжение ударит по водоканалам в регионах. Если им начнут отключать электричество за долги, то перед украинцами во весь рост встанет проблема подачи воды по часам. Об этом предупредил директор аналитического центра "Ассоциация городов Украины" Ярослав Рабошук, пишет "Фокус".

По его словам, официально и законно такие ограничения вводить нельзя. Но водоканалы могут проводить отключения под видом ремонтов.

Как говорит Рабошук, если государство не будет компенсировать счета водоканалов, то они могут остаться без электричества.

видео дня

Специалист уверен, что в первую очередь пострадают не конечные потребители, а сотрудники водоканалов.

"Тарифы на воду запретили поднимать, а на электроэнергию – разрешили. Выходит, у водоканалов нет средств, чтобы рассчитаться за электричество. Следовательно, чтобы не вредить населению, будут отключать подачу электричества не для подающих воду насосов, а для рабочих помещений водоканалов. Насос работает, вода есть, а головной офис с бухгалтерией, производящей просчеты, и пульт управления – обесточены", – сказал он.

Однако если надолго оставить действующие тарифы на воду, многие водоканалы рискуют увязнуть в долгах за электроэнергию. Тогда, по словам эксперта, возникает проблема – государство должно покрывать расходы из казны. В противном случае поставщики начнут отключать электроэнергию. Во втором случае есть шанс, что в домах украинцев вода будет не круглосуточно, а по графику, подытоживает Рабошук.

Повышение тарифов на воду - что известно

Напомним, согласно решению регулятора НКРЭКП, тарифы на услуги 34 водоканалов с 1 июля должны были вырасти в среднем на 32%.

Однако Президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение "позорным и непрофессиональным". После этого премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение министру энергетики Герману Галущенко провести дополнительные консультации с НКРЭКУ.

3 июля НКРЭКУ отменила решение от 29 июня 2023 года о корректировке тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Кроме того, с 1 июня в Украине действует единый тариф на электроэнергию. Один киловатт-час стоит 2,64 грн.

Читайте также: