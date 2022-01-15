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Доставка газа: украинцам объяснили, как снизить платежки и можно ли не платить

15 января 2022, 17:53
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В Украине существует способ снизить платежки за доставку газа.

газ
Как меньше платить за доставку газа / ua.depositphotos.com

Несмотря на повышение стоимости доставки газа в Украине остаются варианты, при которых потребители могут не оплачивать эту услугу.

Кроме того, также существует способ снизить платежки за доставку газа, сообщает ГазПравда.

В сообщении отмечается, что для потребителей сумма в платежке за распределение газа зависит от объемов потребленного топлива.

Как платить меньше за распределение газа

В случае, если потребитель не пользуется газовым котлом, тогда ему стоит обратиться к своему Оператору ГРС с заявлением об отключении газового котла и изменить категорию потребления в договоре о распределении газа (например, на "для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления еды").

Распределение газа: кому можно не платить

При этом плата за распределение газа не начисляется только тем домохозяйствам, которым официально были прекращены поставки (распределение) газа, что подтверждается соответствующим Актом прекращения газоснабжения.

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Газоснабжение должно быть не просто прекращено (опломбировано), а также должен быть расторгнут договор по распределению газа.

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Ранее глава Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко рассказал, какую цену на газ потребителям ждать в 2022 году.

Он напомнил о том, что Нафтогаз продает "голубое топливо" газопроставляющим компаниям по единой цене и на равных условиях, однако в дальнейшем газ перепродается уже по разной стоимости.

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