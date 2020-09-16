"Грабеж украинцев на тарифах": Деркач показал схему, которая "кормила" Порошенко

Петр Порошенко на посту президента "кормился" с коррупционных схем, сказал Андрей Деркач / УНИАН

Народный депутат Андрей Деркач сообщил, что во времена президентства Петра Порошенко украинцев грабили на тарифах, и показал коррупционную схему.

С коррупционных схем "кормился" сам Порошенко, рассказал народный избранник на пресс-конференции, которую транслировал в YouTube телеканал 112 Украина.

По его словам, за создание коррупционных схем отвечал тогдашний председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, – Дмитрий Вовк.

"…НКРЕКУ возглавил фактически руководитель липецкой фабрики Рошен Дмитрий Вовк. Задачей Вовка было загонять игроков энергетического рынка в стойло Петра Алексеевича, а также создавать модно звучащие и сложно понимаемые коррупционные формулы и схемы типа Роттердам+", – поделился Деркач.

Как во времена Петра Порошенко украинцев "грабили на тарифах" – схема:

Петр Порошенко на посту президента "кормился" с коррупционных схем, сказал Андрей Деркач / Скриншот

На схеме указано, что уголь закупали в Отдельных районах Донецкой и Луганской областей через российские фирмы-прокладки. Согласно схеме Роттердам+, Украина закупала уголь, в частности, в ЮАР.