УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

"Грабеж украинцев на тарифах": Деркач показал схему, которая "кормила" Порошенко

16 сентября 2020, 12:35

За создание коррупционных схем во времена Порошенко отвечал тогдашний глава НКРЕКУ, поделился нардеп.

Деркач сказал, что Порошенко на посту президента кормился с коррупционных схем – Пленки Деркача сегодня
Петр Порошенко на посту президента "кормился" с коррупционных схем, сказал Андрей Деркач / УНИАН

Народный депутат Андрей Деркач сообщил, что во времена президентства Петра Порошенко украинцев грабили на тарифах, и показал коррупционную схему.

С коррупционных схем "кормился" сам Порошенко, рассказал народный избранник на пресс-конференции, которую транслировал в YouTube телеканал 112 Украина.

По его словам, за создание коррупционных схем отвечал тогдашний председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, – Дмитрий Вовк.

"…НКРЕКУ возглавил фактически руководитель липецкой фабрики Рошен Дмитрий Вовк. Задачей Вовка было загонять игроков энергетического рынка в стойло Петра Алексеевича, а также создавать модно звучащие и сложно понимаемые коррупционные формулы и схемы типа Роттердам+", – поделился Деркач.

Как во времена Петра Порошенко украинцев "грабили на тарифах" – схема:

Деркач сказал, что Порошенко на посту президента кормился с коррупционных схем – Пленки Деркача сегодня
Петр Порошенко на посту президента "кормился" с коррупционных схем, сказал Андрей Деркач / Скриншот

На схеме указано, что уголь закупали в Отдельных районах Донецкой и Луганской областей через российские фирмы-прокладки. Согласно схеме Роттердам+, Украина закупала уголь, в частности, в ЮАР.

  • Ранее были обнародованы несколько "порций" так называемых "пленок Деркача".
  • В частности, обнародован якобы разговор Петра Порошенко с уже бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, во время которого тогдашний украинский лидер хвастался, что тарифы для украинцев подняты на 100%, а не на 75%, как ожидал МВФ.
Андрей Деркач Петр Порошенко коррупция Схемы Роттердам плюс
Сейчас вы просматриваете новость «"Грабеж украинцев на тарифах": Деркач показал схему, которая "кормила" Порошенко». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

12:52
Руководство Disney впервые отреагировало на скандал с Мулан
12:47
Что такое микропенис, как он выглядит и влияет на секс: врачи дали ответ Видео
12:35
"Грабеж украинцев на тарифах": Деркач показал схему, которая "кормила" Порошенко Видео
12:29
Известный российский активист покончил с собой
12:24
В Минздраве уточнили, у скольких людей в больницах подозревают коронавирус Видео
12:01
"А родил-то кто?": Евгений Петросян показал сына
11:58
В Одессу вернут проспект Маршала Жукова актуально
11:54
Пленки Деркача: Байден злословил на Трампа в разговоре с Порошенко Видео
11:48
В Украине анонсировали скачок стоимости экстренной помощи Видео
11:40
Деркач слил очередной компромат на Порошенко и Байдена Видео
11:23
В Одессе возле больниц для больных Covid-19 гигантские очереди из скорых
11:20
Конфликт из-за танкера Delfi: Труханов помирился з журналистом
11:19
МИД Украины потребовало объяснений от России из-за обвинения Зеленского во лжи
11:00
Тихановская раскрыла, что сказала бы Путину наедине Видео
10:57
"По самые помидоры": Тарзан признался в измене жене Видео
10:52
В Нафтогазе отрапортовали, сколько денег Москва даст Киеву за транзит газа Видео
10:38
Больной гриппом может слечь с Covid-19 и наоборот – израильский врач Видео
10:37
Врачи назвали ранний признак рака печени Видео
10:18
Гороскоп для всех на 16 сентября: назван главный счастливчик дня Видео
10:16
Крис Эванс впервые отреагировал на фото члена в телефоне
10:09
В ВОЗ отметили, какая опасность грозит школам при пандемии Covid-19
10:00
Социолог предупредил, когда Путин пойдет на аншлюс Беларуси Видео
09:57
Сплошные подводные камни: что не так с госбюджетом-2021 мнение
09:39
Житель Минска рассказал о зверствах омоновцев в СИЗО на Окрестина Видео
09:01
Коронавирус в Украине "убил" рекордное количество людей
08:58
Россия в ответ на обвинения в отравлении Навального засыпала ЕС вопросами Видео
08:54
Тихановская оценила угрозу оккупации Россией части Беларуси Видео
08:32
Что привез Лукашенко со встречи с Путиным мнение
08:21
Тихановская дала Лукашенко громкое обещание Видео
08:15
За поездки в Москву на 9 мая и оправдание РФ - штраф или срок: что предлагают депутаты
08:00
Трамп назвал сроки появления вакцины от коронавируса в США Видео
07:44
Путин хочет заполучить не только левобережную Украину, но и Киев, и правобережье до Збруча – Андрей Илларионов
07:25
Тихановская сказала, на что Россия дала деньги Лукашенко Видео
07:13
Медная вода: выявлены здоровые преимущества нового тренда Видео
06:55
"Визуальный оргазм, лесбиянка": Maruv показала БДСМ-забавы в Красной комнате Фото
06:29
Путин рассчитывает, что Лукашенко "завещает" ему Беларусь мнение
06:04
Чудо, как хороши: настало время провокационных юбок в стиле 20-х - фото Фото
05:32
Поздравления с Днем HR-менеджера в прозе, стихах и картинках – яркие и смешные
05:03
Ученые обнаружили брешь в защите коронавируса от лечения
04:26
"Угроза для режима": эксперт рассказал, кто отравил Навального Видео
03:50
Самые модные женские стрижки для овального лица 2020 - фото Фото
03:01
Угроза обрушения гривны: эксперт рассказал, к чему готовиться Видео
02:15
Гороскоп для всех на новолуние: пополнение кошелька и успешный риск Видео
01:36
Телеведущая 1+1 без лифчика произвела фурор пикантными фото
01:03
Следующая пандемия будет разрушительнее Covid-19 – эксперты Видео
00:56
Делают рогоносцами: топ-3 причин, почему женщины ищут секс на стороне
00:20
"Лукашенко уйдет – но есть нюанс": что ждет Беларусь после бунта – эксперт Видео
15 сентября, вторник
23:58
ЕС делегирует Марину Порошенко депутатом в Киевсовет – СМИ
23:37
Тихановская упрекнула Путина за поддержку диктатора Видео
23:31
Лоукостер Wizz Air до весны отменил рейсы из Украины: список
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять