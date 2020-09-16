"Грабеж украинцев на тарифах": Деркач показал схему, которая "кормила" Порошенко

За создание коррупционных схем во времена Порошенко отвечал тогдашний глава НКРЕКУ, поделился нардеп.
Народный депутат Андрей Деркач сообщил, что во времена президентства Петра Порошенко украинцев грабили на тарифах, и показал коррупционную схему.
С коррупционных схем "кормился" сам Порошенко, рассказал народный избранник на пресс-конференции, которую транслировал в YouTube телеканал 112 Украина.
По его словам, за создание коррупционных схем отвечал тогдашний председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, – Дмитрий Вовк.
"…НКРЕКУ возглавил фактически руководитель липецкой фабрики Рошен Дмитрий Вовк. Задачей Вовка было загонять игроков энергетического рынка в стойло Петра Алексеевича, а также создавать модно звучащие и сложно понимаемые коррупционные формулы и схемы типа Роттердам+", – поделился Деркач.
Как во времена Петра Порошенко украинцев "грабили на тарифах" – схема:
На схеме указано, что уголь закупали в Отдельных районах Донецкой и Луганской областей через российские фирмы-прокладки. Согласно схеме Роттердам+, Украина закупала уголь, в частности, в ЮАР.
- Ранее были обнародованы несколько "порций" так называемых "пленок Деркача".
- В частности, обнародован якобы разговор Петра Порошенко с уже бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, во время которого тогдашний украинский лидер хвастался, что тарифы для украинцев подняты на 100%, а не на 75%, как ожидал МВФ.