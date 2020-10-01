Канада выделит Украине кругленькую сумму - на что потратят деньги

Канада пообещала выделить Украине помощь / УНИАН

В МИД Канады пообещали выделить нашей стране дополнительные 4,3 млн канадских долларов на поддержку сектора безопасности и обороны.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом пишет пресс-служба МИД.

Министры отметили образцовую взаимодействие Украины и Канады в сфере безопасности. Кулеба поблагодарил Шампаня за активное участие канадских военнослужащих в операции Unifier и важный вклад Вооруженных сил Канады в укрепление безопасности Украины во взаимодействии с ВСУ.

Кроме того, Кулеба сообщил о ситуацию с безопасностью на Донбассе и об интенсивных усилиях Украины по политико-дипломатического урегулирования в нормандском формате и на консультациях в Минске.

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Шампань заверил, что Канада полностью поддерживает усилия Украины. Кулеба в очередной раз подчеркнул критическую важность сохранения устойчивой безопасности для прогресса на пути мирного урегулирования.

Министры обсудили углублению экономического сотрудничества и продолжению диалога по либерализации визового режима, а также дальнейшее внедрение реформ, направленных на развитие украинской экономики и интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

Как писал Главред, власти Великобритании и Канады приняли смелое решение и сегодня объявили о введении жёстких санкций против режима Александра Лукашенко и семи высокопоставленных чиновников Беларуси.