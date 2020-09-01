Коболев пояснил резкий скачок цен на газ

Коболев перечислили причины роста цены на газ / УНИАН

Цены на газ резко выросли в сентябре нынешнего года в связи с рыночной тенденцией - как правило, перед зимним сезоном цены резко растут после летнего падения.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

По его словам, эта рыночная тенденция происходит ежегодно.

"Ежегодно цена летом проваливается очень низко, как правило, и подрастает к зиме - на сезон большого потребления. Бывают исключения, но общие тенденции - провал летом и подъем зимой. Это происходит и сейчас, так работает рынок", - отметил Коболев.

Читайте такжеКогда подорожает газ: кому из украинцев придется платить больше

Он также добавил, что украинский рынок является частью европейского.

"Глобально Украина идет в фарватере европейского рынка газа. Если он растет, то украинский рынок тоже растет", - подчеркнул Коболев.

Отметим, годовая цена на газ для населения выросла почти в полтора раза - в первые две недели сентября ее можно зафиксировать на уровне 4,73 гривен за кубометр, с 16 по 30 сентября тариф повышается до 5,24 гривен.

Цены на газ

Как ранее писал Главред, госкомпания Нафтогаз Украины решила серьезно повысить цены на газ для населения – в сентябре украинцам придется платить почти на 50% больше. Стоимость газа по месячному тарифу возросла до 4,7 грн за кубометр (в августе составляла 3,24 грн), говорится на сайте Нафтогаза.

Напомним, независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский говорил, что в Украине после вступления в силу норм закона о рынке газа, начиная с 1 августа цены на газ будут меняться каждый месяц.