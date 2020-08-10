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Чего ждать от курса доллара: аналитик дал прогноз на неделю

10 августа 2020, 04:51

Наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 гривни.

Доллары
Доллар немного подешевеет / УНИАН

Курс доллара в Украине в течение ближайшей недели немного сдаст позиции.

Такой прогноз озвучил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, передает РБК-Украина.

Эксперт прогнозирует, что курс доллара на межбанке через неделю составит около 27,5 гривни, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 гривни.

Иосуб напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,04-0,4%:

  • курс доллара НБУ с пятницы по пятницу снизился с 27,69 до 27,68 грн;
  • спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании УкрДилинг, снизились с 27,71/27,74 до 27,60/27,62;
  • средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,54/27,77 до 27,53/27,75 (-0,1%).

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Тем временем Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 10 августа 2020 года, установил официальный курс на уровне 27,64 гривни за доллар. Таким образом, курс доллара НБУ опустился на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс доллара НБУ на 10 августа / bank.gov.ua

Как сообщал Главред, руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний не исключает, что курс доллара в Украине может достичь отметки в 30 гривен.

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