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Что будет с долларом: эксперт дал прогноз курса на неделю

Эксперт Вадим Иосуб спрогнозировал, как будет колебаться курс доллара к гривне.

1 июля 2020, 14:08
Доллары
Эксперт дал прогноз курса доллара на неделю / УНИАН

В течение ближайшей недели аналитики и эксперты финансового рынка ожидают незначительный рост курса доллара США по отношению к гривне.

Об этом сообщает портал Факты со ссылкой на прогноз старшего аналитика компании Альпари Вадима Иосуба.

"За прошедшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1−0,3%, Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг ", за это же время выросли с 26,58−26,60 грн до 26,66−26,68 грн (+0,3%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,55 -26,75 грн до 26,57−26,76 грн (+0,1%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 0,8%. [...] Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,7−26,8 грн, а наличный доллар в банках — около 26,6−26,8 грн.

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Напомним, ранее бывший председатель и главный экономист банка Morgan Stanley Asia, а ныне ‒ старший научный сотрудник Йельского университета (США) Стивен Роуч заявил о том, что размер внутренних сбережений в США, по всей вероятности, приведет к рекордным размерам дефицита счета текущих операций и значительному снижению стоимости доллара.

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